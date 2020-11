OL : Melvin Bard revient sur l'intérêt du Bayern Munich

Cet été, Melvin Bard (19 ans) était courtisé par le Bayern Munich. Les Allemands espéraient l'attirer pour le faire jouer avec l'équipe réserve dans un premier temps. Mais finalement, le jeune latéral gauche est resté chez les Gones et y a prolonger son contrat jusqu'en 2024. Interrogé sur le site officiel de l'écurie lyonnaise, Bard est revenu sur son été agité.

«C’est sûr que quand on a des clubs comme le Bayern qui s’intéressent à nous cela fait plaisir. Mais mon choix a toujours été le même dans ma tête. C’était l’OL et que l’OL. J’ai vu les départs d’autres latéraux comme une marque de confiance que le club me faisait. C’est à moi de tout faire pour gagner ma place sur le terrain. Je m’entends bien avec les autres, la concurrence est saine. Il y en aura toujours dans le football. Je m’entends très bien avec Maxwel Cornet et on a accueilli Mattia De Sciglio qui est arrivé durant le dernier mercato. Tout va bien.»