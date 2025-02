CF Monterrey : Sergio Ramos fait déjà de grandes promesses

Sergio Ramos, qui a connu une carrière très réussie avec le Real Madrid avant de rejoindre Séville, vivra sa première expérience avec un club hors d’Europe. L’Espagnol, champion du monde en Afrique du Sud 2010, rejoint sa quatrième équipe de sa carrière, après avoir joué auparavant pour Séville, le PSG et le Real Madrid. En effet, le natif de Camas a conclu un accord avec l’équipe de Monterrey pour devenir le nouveau membre de l’équipe pour la compétition de Torneo Clausura 2025. Il est arrivé au Nuevo León ces dernières heures et rejoindra l’équipe dirigée par l’entraîneur Martín Demichelis dimanche après sa conférence de presse. La légende madrilène y paraphe un contrat record. Son salaire annuel sera de 4 millions nets, auxquels s’ajouteront de nombreuses primes : bonus pour chaque match disputé lors de la Coupe du Monde des Clubs, bonus lorsqu’il est titulaire, capitaine, buteur ou passeur décisif. Également, et c’est une première dans le championnat mexicain, Sergio Ramos touchera 2 % des ventes de maillots floqués à son nom et son numéro 93.

«Le Club de Futbol Monterrey informe nos fans et les médias qu’il a conclu un accord avec la star espagnole Sergio Ramos pour devenir un nouveau joueur des Rayados avec un contrat d’un an. L’arrivée de Sergio à Monterrey est un événement sans précédent dans l’histoire du club, compte tenu de la carrière du joueur, de ses réalisations et de sa reconnaissance mondiale. Le footballeur est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de l’histoire du football mondial», était-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site mexicain. Dans un entretien accordé sur les réseaux sociaux du club, Sergio Ramos a pu faire connaissance par médias interposés avec les supporters mexicains. Il n’a pas manqué l’occasion de faire de grandes annonces pour la saison à venir.

Il prévient tout le Mexique !

Le défenseur espagnol a déclaré que retrouver ses anciens coéquipiers des Rayados l’aiderait à mieux s’intégrer dans l’équipe, avec laquelle il espère atteindre ses objectifs et écrire l’histoire : «C’est merveilleux de pouvoir retrouver Oliver (Torres), Lucas (Ocampos) et (Sergio) Canales, avec qui nous avons aussi joué ensemble en sélection et pendant sa jeunesse au Real Madrid. Nous sommes là pour nous aider mutuellement. Ils vont me faciliter l’intégration dans la ville, un peu de tout. Je suis très content. Content, impatient de les saluer, de les revoir, et reconnaissant pour les informations et tout ce qu’ils m’ont aidé. J’ai vraiment hâte de ressentir ce sentiment que l’on ne peut qu’éprouver, mais qui ne peut être exprimé par des mots, de ressentir à nouveau les couleurs, de défendre sa famille, et maintenant je me considère comme un fan de Raya et je ferai tout pour cette équipe et cette famille. Je suis une personne qui donne tout et ouvre son cœur et je vais leur donner toute mon expérience, toutes mes connaissances pour essayer d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs».

Sergio Ramos a déclaré qu’il avait des amis au Mexique et qu’il connaissait le pays. Il n’a pas visité la ville de Monterrey, mais c’est précisément en raison des références de ses anciens coéquipiers et de l’entraîneur de l’équipe, ainsi que de la structure du club, qu’il a été amené à rejoindre l’équipe : «Je connais la culture, j’ai de très bons amis au Mexique, je leur ai rendu visite pendant de nombreuses années et c’était un marché, un pays qui m’attirait beaucoup. La ville de Monterrey, je n’avais pas eu le plaisir de la connaître. Le club, les ambitions, les objectifs, c’est quelque chose qui au final me donne un équilibre qui était ce que je cherchais. Je pense que Rayados m’offre cette opportunité d’équilibre dans tout ce que nous recherchions, que personne ne m’avait offert. C’est un équilibre avec le marché, le pays, la ville de Monterrey et le club de Rayados. Les fans m’ont tous parlé de manière phénoménale de la grande fanbase que nous avons, un peu au niveau familial, de la ville, des coéquipiers avece les deux Lucas, Oliver, Sergio Canales et Martín notre coach».

Dans la suite de son entretien, Ramos a déclaré qu’il essaierait d’apporter son expérience à l’équipe, avec laquelle il chercherait à gagner des championnats et que son objectif était de laisser un héritage en tant que footballeur dans l’équipe de Monterrey : «Se sentir aimé est toujours très gratifiant et tu sais que tu vas rejoindre une équipe avec laquelle tu partages un vestiaire avec des gens que tu connais, avec un club avec beaucoup d’ambitions, une ville dont tout le monde parle en admiration et avec de grands supporters. Je pense que c’est le mélange parfait, c’est l’équilibre que nous recherchions, ils ont un objectif, nous en avons un autre et au final, nous avons trouvé un point de rencontre où les deux parties étaient très à l’aise, très heureuses et désireuses de commencer un projet très ambitieux et les deux parties vont être très satisfaites. J’espère que ce sera une saison où nous en profiterons, que les supporters en profiteront avec nous tous et que nous pourrons célébrer un titre, écrire l’histoire et que nous resterons toujours dans l’histoire du club. Au final, c’est l’héritage que nous voulons laisser pour quand nous ne serons plus là». En plus de la Liga MX, Monterrey jouera la Coupe du Monde des Clubs l’été prochain aux Etats-Unis.