Rachid Ghezzal attendu à Besiktas

Prêté avec réussite la saison dernière par Leicester à Besiktas, avec qui il a terminé champion, Rachid Ghezzal (29 ans) retourne définitivement au sein du club turc. D'après nos informations, l'international algérien (19 sélections, 2 buts) est à Lyon en ce moment même mais il est attendu à Istanbul dans la journée.

Un accord a été conclu entre les Aigles Noirs et les Foxes pour le transfert du joueur, dont le montant est de 3 M€, plus 1 M€ de bonus. Il a refusé les propositions d'Al-Hilal (Arabie Saoudite), Galatasaray (Turquie) et du Hertha Berlin (Allemagne). Ghezzal a terminé meilleur passeur de Süper Lig la saison passée (17 offrandes et 8 buts en 31 matches de championnat).