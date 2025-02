Droits TV : Jean-Michel Aulas dévoile son plan pour sauver la Ligue 1

En pleine 22e journée de Ligue 1, c’est une énorme crise qui frappe le football français. Après l’imbroglio Mediapro en 2021, une nouvelle crise liée aux droits télés s’intensifie et le courant ne passe plus entre LFP et son diffuseur, DAZN. En effet, le service de streaming sportif n’a payé que la moitié de son échéance du mois de février (35 M€) et a mis l’autre moitié (35 M€) sous séquestre. En attendant le verdict du tribunal des activités économiques de Paris, prévu le 28 février, la LFP s’est engagée à avancer aux clubs français les 35 M€ manquants.

Une situation tendue pour les dirigeants et les entraîneurs de Ligue 1, qui ont fait part de leur inquiétude. Par la voix de son vice-président Jean-Michel Aulas, la Fédération Française de Football (FFF) a fait le point sur la crise actuelle et a assuré qu’il allait aider la LFP, les Clubs pour trouver des solutions à long-terme. Mais pour le court-terme, JMA assure que «les engagements pris doivent être tenus. Nous attendons que DAZN honore ses obligations contractuelles malgré les procédures en cours (…) Les prévisions de déficit pour l’exercice à venir dépassent le milliard d’euros pour les clubs. C’est le moment pour agir. Le président Philippe Diallo a convoqué toutes les parties dans les prochains jours», a-t-il confié, lors d’un entretien au Figaro.

Jean-Michel Aulas a contacté Canal +

S’il ne souhaite pas du tout critiquer Vincent Labrune, le président de la Ligue de Football Professionnel (LFP), l’ex-président de l’Olympique Lyonnais pointe du doigt une mauvaise stratégie collective. «Nous avons un défi immense devant nous : redonner à notre championnat l’attractivité qu’il mérite, reconstruire des relations de confiance avec les diffuseurs et garantir la stabilité financière des clubs (…) il y a eu une politique très élitiste qui a été promise et, de l’autre, les montants n’ont pas été atteints», ajoute-t-il, lui qui souhaite éviter toute problématique entre les parties pour travailler ensemble et établir un modèle plus compétitif.

Et Jean-Michel Aulas a d’ailleurs pris une décision : «nous avons décidé avec le conseil d’administration d’aller voir Canal+, qui a été très ouvert. Je suis un homme de dialogue, et parfois ça permet de trouver des solutions», a ajouté Aulas, qui souhaite rétablir le contact avec le diffuseur historique de notre Championnat. Pour rappel, le verdict du tribunal des activités économiques de Paris concernant le litige entre la Ligue et DAZN est prévu le 28 février prochain.