PSG : Nasser Al-Khelaïfi a réalisé son rêve

La flamme poursuit son parcours en Île-de-France, à quelques jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, et sillonnait les rues de l’Essonne, ce lundi. Pour l’occasion, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, était présent pour porter la flamme olympique sous une foule de spectateurs et de supporters du PSG, qui ont scandé son nom, ainsi que des chants du club de la capitale.

Après avoir porté la flamme pendant 500 mètres, le patron du PSG a échangé avec le public et en a profité pour faire quelques selfies et autographes. «Je suis très fier. Quand j’étais un petit garçon, je rêvais de porter la flamme olympique. Quand j’étais sportif et je jouais au tennis, j’avais toujours ce rêve. C’est extraordinaire d’être ici, dans cette région (…) Je ne savais pas que les gens m’aimaient autant. Ça n’a pas de sens. Je suis très reconnaissant envers les fans, cela prouve que le PSG à beaucoup de supporters», a-t-il exprimé, au micro du Parisien. Un rêve réalisé pour NAK, qui espère maintenant soulever enfin une première Ligue des Champions.