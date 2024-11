Les jeunes du Real Madrid sont terrifiés…

Le Real Madrid est victime d’une incroyable hécatombe. À nouveau victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, Eder Militão a retrouvé plusieurs partenaires de luxe à l’infirmerie, à savoir David Alaba, Dani Carvajal, Rodrygo, Thibaut Courtois, Lucas Vazquez et Aurélien Tchouaméni. Un véritable coup dur pour les principaux concernés, mais aussi pour Carlo Ancelotti.

Obligé de redresser la barre en championnat ainsi qu’en Ligue des Champions, le coach italien devra composer avec une défense décimée. Et pas question de recruter avant le mois de janvier. Alors que Sergio Ramos, libre de tout contrat, multiplie les appels du pied pour revenir à la Casa Blanca, les Merengues auraient décidé d’ignorer leur ancien défenseur emblématique. D’ailleurs, la presse madrilène est unanime : le Real Madrid privilégie la solution interne.

Entre crainte et excitation

Raul Asencio (21 ans) et Jesus Fortea (17 ans) sont les deux options choisies pour renforcer l’axe et le flanc droit de la défense merengue. A priori, de quoi ravir les deux jeunes talents qui ne pensaient sans doute pas pouvoir bénéficier d’un temps de jeu significatif en équipe première dès cette saison. Sauf que Relevo fait de nouvelles révélations sur cette passerelle forcée entre l’équipe A et les équipes de jeunes. Selon le média espagnol, les jeunes pousses auraient une peur bleue à l’idée de monter chez les A.

La raison ? La cascade de blessures qui touche les A ne passe pas inaperçue. D’après le média, les jeunes en parlaient énormément au centre d’entraînement, et beaucoup penseraient qu’il ne s’agit pas d’une coïncidence, notamment en ce qui concerne les ruptures du ligament croisé antérieur (9 blessures recensées en 15 mois). L’excitation d’évoluer aux côtés des stars merengues est toujours là, mais il y aurait désormais une crainte de se blesser gravement en raison des entraînements jugés trop exigeants. Les blessures de César Palacios, Joan Martínez et Jeremy de León en ont visiblement refroidi plus d’un.