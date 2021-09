Maroc : Vahid Halilhodzic cartonne Hakim Ziyech

C'était l'une des surprises de la liste concoctée par Vahid Halilhodzic pour les premiers matches des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique (le Maroc affrontera le Soudan jeudi). Pas d'Hakim Ziyech, le milieu offensif de Chelsea. Invité à commenter ce choix, le sélectionneur n'a pas été tendre.

« Ziyech n’a pas été discipliné lors des deux derniers rassemblements et s’est abstenu de s’entraîner et ne semblait pas être un joueur qui porte le maillot de l’équipe nationale et qui se bat pour se qualifier à la Coupe du monde », a lancé Coach Vahid, relayé par Radiomars, une radio marocaine, avant de poursuivre. « Pour la première fois dans ma carrière d'entraîneur, j'ai vu un joueur de l'équipe nationale qui ne veut pas s'entraîner et prétend être blessé, bien que les tests aient montré qu'il peut jouer. Je ne tolérerai pas ce comportement tant que je serai entraîneur du Maroc ». Ziyech est prévenu !