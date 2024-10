DAZN offre 7 jours pour tester son offre Ligue 1 !

Depuis quelques jours maintenant, DAZN multiplie les offres pour son offre Ligue 1 avec des offres plus qu’intéressantes. Aujourd’hui, la plateforme de streaming sportif annonce une nouvelle offre pour les passionnés de football et de L1 qui hésitent encore à s’engager avec DAZN : une période d’essai de 7 jours à partir du 30 septembre que ce soit sur votre téléviseur, smartphone, tablette ou ordinateur en haute définition, fluide et sans interruption.

Comment ça marche ? C’est simple, à partir d’aujourd’hui, chaque nouvel utilisateur pourra s’inscrire sur DAZN et bénéficier de 7 jours d’accès complet à l’ensemble de la plateforme, avec la possibilité de résilier à tout moment durant cette période sans frais. DAZN vous offre la liberté de tester toutes ses fonctionnalités sans contrainte. Durant cette période, les utilisateurs auront accès à 8 matches sur 9 de la 7e journée de Ligue 1 avec OM-Angers, Rennes-Monaco, OL-Nantes, Strasbourg-Nantes et surtout un explosif Nice-PSG dimanche 6 octobre. Mais retrouvez également la Betclic Élite, de la boxe, du MMA, et bien plus encore. Donc pour tester sans frais DAZN durant les 7 jours sans engagement et avec la possibilité de résilier à tout moment sans frais, c’est ici que ça se passe. Offre disponible dans la journée.