Le triplé express de l’ancien Monégasque Myron Boadu contre Leipzig

Myron Boadu retrouve des couleurs en Allemagne. Décevant et déclassé à Monaco, l’international néerlandais (1 sélection, 1 but) a rejoint Bochum sous la forme d’un prêt cet été. Et si sa fragilité l’a une nouvelle fois rattrapé avec cette blessure à la hanche au mois d’octobre, Boadu a su prendre le taureau par les cornes.

Revenu sur les terrains début janvier, il avait marqué en amical face à Heracles (1-0), avant de jouer quelques minutes face à Mayence six jours plus tard. Aujourd’hui, son entraîneur Dieter Hecking a fait le choix de le titulariser face à Leipzig, et il lui a plutôt bien rendu. Mené 3-0 en première période, Bochum a ensuite retrouvé le bon chemin grâce à son attaquant néerlandais, auteur d’un triplé en l’espace de 13 minutes (48e, 57e, 61e). Les deux équipes sont actuellement dos à dos, à 10 minutes de la fin (3-3).