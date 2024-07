Bayern Munich : les premiers problèmes arrivent pour Vincent Kompany

Ce sera l’une des attractions de la saison. Après avoir permis à Burnley d’être promu en Premier League lors de la saison 2022/2023, Vincent Kompany n’avait pas réussi à maintenir les Clarets dans l’élite anglaise. Pourtant, cela n’a pas effrayé le Bayern Munich qui a décidé de miser sur lui pour remplacer Thomas Tuchel. «Vincent Kompany est un type d’entraîneur qui correspond très bien à la philosophie de jeu et à l’identité du FC Bayern : ses équipes veulent le ballon, veulent jouer au football de manière dominante et avec une haute intensité. C’est un jeune entraîneur très ambitieux qui possède une grande expérience internationale, qui prend le pouls des joueurs et sait exactement ce qui doit se passer sur le terrain. Il peut et donnera énormément à notre équipe» détaillait notamment Christoph Freund le directeur sportif à son arrivée.

Depuis, l’optimisme est grandement monté du côté de la Bavière avec des nouvelles plutôt intéressantes en vue de la saison prochaine. Josip Stanisic est revenu d’un prêt probant au Bayer Leverkusen, Hiroki Ito (Stuttgart), Joao Palhinha (Fulham) et Michael Olise (Crystal Palace) ont également été recrutés rapidement par les Bavarois. De quoi densifier l’effectif de Vincent Kompany et lui offrir de nouvelles options. Pouvant ainsi mettre en place son jeu et voir les jeunes joueurs prometteurs du centre de formation en attendant les cadres, Vincent Kompany a ainsi donné du temps de jeu à ces derniers contre Rottach-Egern. Une victoire 14-1 contre l’équipe amateur où Mathys Tel a brillé avec un triplé et où certains se sont illustrés à l’image d’Adin Ličina, Mudaser Sadat, Nestory Irankunda, Adam Aznou ou encore Javier Fernández.

Résultat inquiétant, blessure et le dossier Simons

Une dynamique positive qui a légèrement pris un coup ce week-end. Défiant pourtant le modeste club de Düren, le Bayern Munich a livré un match assez décevant. Menés en fin de premier acte, les Bavarois ont arraché l’égalisation via Nestory Irankunda pour arracher le match nul (1-1). Un résultat inquiétant contre une quatrième division qui ne rassure pas vraiment. «Nous avons imaginé les choses un peu différemment. Nous voulons jouer un meilleur football et avoir plus de plaisir à le faire. Nous avons eu du mal avec cela», a déclaré le directeur sportif Christoph Freund après la rencontre. Max Eberl, le directeur général des sports, a aussi tenu à soutenir son nouveau coach.

«Des idées peuvent être vues, mais la mise en œuvre n’a peut-être pas été aussi réussie. Au début, on commence à mettre un peu de structure. C’est la première tâche et ensuite on veut trouver des solutions. Cela prendra un certain temps. Maintenant, la majorité des joueurs nationaux reviennent. Certains seront de nouveau présents lors du voyage en Asie, mais la plupart ne joueront pas encore parce qu’ils viennent juste de recommencer», a ainsi expliqué l’ancien du RB Leipzig. Pas d’inquiétude pour le moment donc mais d’autres mauvaises nouvelles se sont ajoutés sur la table.

Recruté cet été, le défenseur central japonais Hiroki Ito a malheureusement dû quitter le terrain sur blessure. Le joueur de 25 ans souffre d’une fracture du métatarse et une longue absence est attendue. Celle-ci avoisinerait les 2-3 mois. Une mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany auquel s’ajoute le dossier Xavi Simons. Nouvelle priorité offensive du Bayern Munich, le Néerlandais se dirige désormais vers le RB Leipzig. Les Bavarois vont donc se pencher sur Désiré Doué mais la concurrence avec le Paris Saint-Germain s’annonce rude. Des derniers jours loin d’être excellents du côté du Bayern Munich et de Vincent Kompany.