Toute l'Italie pousse pour l'Atalanta contre le PSG, Manchester United insiste pour Ansu Fati

La suite après cette publicité

«Toute l'Italie supporte l'Atalanta»

Du côté de l'Italie tout le pays semble conquis à la cause du club de Bergame. En témoigne la couverture du Quotidiano Sportivo ce mercrerdi : «toute l'Italie supporte l'Atalanta», affirme le journal. Même son de cloche en Une de Tuttosport, ou encore de La Gazzetta dello Sport. «Enchante-nous déesse», demande le média au papier rose. L'Atalante étant une héroïne et une chasseuse légendaire dans la mythologie grecque, qui a donc donné son nom au club de Bergame. Celui-ci doit tout de même partager l'affiche avec un certain Romelu Lukaku, qui impressionne en ce moment. C'est «LukaKing» pour La Gazzetta. D'ailleurs le buteur belge attire même le regarde d'un certain Lionel Messi, qui l'étudierait affirme le canard transalpin... De quoi faire réfléchir La Pulga concernant l'avenir...

Une enveloppe de 100 M€ pour Fati

En Espagne, on parle mercato et notamment du cas Ansu Fati. Manchester United est prêt à insister sur le jeune joueur du Barça peut-on lire en Une de Sport. Selon le quotidien, si les Red Devils gardent Jadon Sancho comme premier choix, ils apprécient toujours autant le Catalan. Celui-ci serait le plan B en cas d'échec de United pour faire signer le jeune Anglais. Et MU serait disposé à mettre une sacrée somme, puisqu'ils auraient une enveloppe de 100 M€ à lâcher sur un ailier, si le plan Sancho finit par capoter. De son côté, le Barça voit toujours sa pépite comme intransférable, et devrait bientôt annoncer sa prolongation affirme le journal.

Galatasaray croit encore en Cavani

L'avenir d'Edinson Cavani ne serait peut-être pas tout tracé vers Benfica. C'est en tout cas ce qu'avance le journal Turc Foto Maç. Le quotidien explique que l'ancien attaquant du PSG est libre de s'engager où bon lui semble, et qu'il pencherait plutôt pour le club de Lisbonne. Mais tout ne serait pas perdu pour Galatasaray. En effet, l'entraîneur Fatih Terim aurait décidé de prendre les choses en main. Il aurait directement demandé un rendez-vous avec Cavani et son agent, pour lui exposer en détail pourquoi il devrait signer du côté d'Istanbul. De quoi faire changer d'avis l'Uruguayen ? Affaire à suivre...