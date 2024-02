Bordeaux : un ex-dirigeant de l’OL négocie pour le rachat du club

Les semaines qui se profilent à Bordeaux s’annoncent agitées. Orageuses ? Peut-être pas non plus à ce point, car sur le plan sportif, le club au scapulaire devrait, sauf véritable coup de théâtre, éviter une relégation en National 1. Mais pas lumineuses non plus, car Bordeaux, 13e de Ligue 2, ne devrait pas non plus retrouver la Ligue 1, même si les dernières semaines ponctuées par trois victoires en quatre matches restent encourageantes. En coulisses par contre, des mouvements pourraient être à signaler assez rapidement.

Cet hiver déjà, un frisson avait gagné la Gironde. Faute d’avoir trouvé un actionnaire minoritaire (il manquait environ 10 M€ dans les caisses du club), le club champion de France en 2009 avait été sanctionné d’«un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation» par le gendarme financier du football français, la DNCG. Un dossier qui devrait rapidement être remis sur le tapis. Ce vendredi, le quotidien régional Sud Ouest révèle que le président bordelais Gérard Lopez négocierait actuellement avec plusieurs prétendants pour le rachat du club, dont un ancien dirigeant de l’OL.

Santiago Cucci souhaite racheter Bordeaux

Président exécutif intérimaire de l’OL entre juillet et octobre 2023, Santiago Cucci, accompagné de l’entrepreneur et co-fondateur du site Vente Privées, Michaël Benabou, mènerait des négociations avec l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois arrivé à la tête de Bordeaux en juillet 2021. Cette semaine, les deux premiers cités étaient d’ailleurs présents dans la cité girondine, comme s’en est fait l’écho Sud Ouest. Si Lopez a longtemps réaffirmé son intention de voir débarquer un simple actionnaire minoritaire afin d’être épaulé financièrement, le quotidien régional précise que l’hypothèse de voir un nouveau gestionnaire et propriétaire débarquer, existe bien.

Dans le cadre de cette opération, trois «entités» auraient déjà accès aux données financières, comptables et sociales du club. Parmi ces trois projets, celui porté par Cucci et Benabou viserait, lui, une prise de fonction et un contrôle total du club, soutenu par un fonds d’investissement américain déjà présent dans le sport, et qui exercerait alors ses fonctions en tant qu’actionnaire. L’objectif ? Investir à long-terme pour valoriser le club et revendre par la suite des parts avec une plus-value. Reste désormais à déterminer pour quel prix Gérard Lopez acceptera de céder son bien…