L’anecdote amusante de Cristiano Ronaldo sur son fils et Kylian Mbappé

Depuis qu’il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé a forcément pris une autre dimension. En tout cas sur le plan médiatique. Icône du football mondial depuis des années, le Français est même l’idole des enfants de certaines gloires du ballon rond.

C’est ce qu’a confié Cristiano Ronaldo dans un entretien accordé à La Sexta, qui sera diffusé lundi prochain. « Mon fils Mateo aime beaucoup Mbappé. Parfois il le pique en disant : « Mbappé est meilleur que toi » (rires). Et moi je réponds : « non, papa est meilleur que Mbappé, il a marqué plus de buts » rires) ».