Talk en direct : la cérémonie du BALLON D’OR 2023 sur YouTube

C’est un débat très clivant, mais surtout passionnant. Tous les ans, les amateurs de football passent des heures et des heures à débattre de qui doit être nommé Ballon d’Or. Chacun avec ses arguments, mais aussi sa dose de passion et de mauvaise foi ! Ce lundi, la plus prestigieuse des distinctions individuelles sera remise dès 20h au Théâtre du Châtelet à Paris. Et forcément, il y a un grand favori qui se distingue : Lionel Messi. La star de l’Argentine est ainsi en tête des pronostics pour prendre la relève de Karim Benzema, élu l’an dernier. Nos journalistes débattent à chaud sur l’événement qui récompense les acteurs du football européen.

Le direct

Au programme

Le point sur le classement : Antoine Griezmann hors du TOP 20, un scandale ?

Le Ballon d’Or de Lionel Messi est-il une évidence ?

Est-ce l’année la plus ouverte après 2006 ?

Kopa, Gerd Müller, Club de l’année… les trophées de la soirée

Débat sur le lauréat du Ballon d’Or 2023

