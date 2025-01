Manchester United prêt à vendre toutes ses pépites !

Pour ceux qui pensaient qu’avec l’apport de Sir Jim Ratcliffe, Manchester United allait dépenser à tout-va, c’est râpé. Réduire le train de vie du club mancunien semble en effet la priorité du nouvel actionnaire anglais, prêt à rogner le moindre petit avantage accordé jusque-là, même à la figure éternelle des Red Devils Sir Alex Ferguson. Et cela a aussi un impact sur le marché des transferts.

Le nouvel entraîneur Ruben Amorim a vite été prévenu qu’il ne pourrait pas chambouler son effectif durant le mercato hivernal. Au contraire, il pourrait même perdre des hommes, à l’image d’un Marcus Rashford qui n’est clairement pas retenu. Mais cette volonté de dégraisser l’effectif ne concerne pas seulement les joueurs en fin de cycle.

Déstockage massif

Comme l’explique ce mercredi The Guardian, Manchester United est prêt à écouter toutes les offres, même celles qui concernent leurs pépites comme Kobbie Mainoo ou Alejandro Garnacho. Le premier est d’ailleurs dans le viseur de Chelsea, mais semble prêt à rester à Manchester United si jamais son club formateur est prêt à consentir à une belle revalorisation salariale. Le message passé par Ratcliffe serait, pour résumer, que personne n’est intransférable en cas de belle offre.

Cela concerne donc même les dernières recrues estivales, à l’image de Manuel Ugarte et Leny Yoro, pourtant appréciées par le nouveau coach portugais. D’autres comme De Ligt ou Zirkzee n’ont pas vraiment convaincu, de toute manière. MU veut se donner de l’air pour rester dans les clous du Profit and Sustainibilty Rules (PSR), et proposer une véritable refonte l’été prochain. Avec par exemple Nuno Mendes dans le viseur…