L'AS Monaco et l'OGC Nice au duel pour une pépite de La Masia

Que réserve le prochain mercato aux clubs français ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'horizon est plutôt sombre, avec de nombreuses ventes qui s'annoncent et a priori peu de renforts de poids. « On chiffre la perte à 600 millions d'euros pour le foot français. En termes de compétitivité européenne, j'espère que ce ne sera pas fatal mais le gouvernement nous a tiré une balle dans le pied », lançait le président de l'ASSE et du syndicat Première Ligue Bernard Caïazzo à Eurosport vendredi soir.

La plupart des clubs vont donc devoir flairer les bons coups. Et le jeune Konrad de la Fuente pourrait bien en faire partie. L'ailier américain de 18 ans, qui fait partie des meilleurs éléments de La Masia, est à un tournant décisif de sa carrière. Le niveau de la D3 espagnole, où évolue le Barça B, est trop bas pour un joueur qui pourrait déjà jouer à un niveau professionnel, selon le staff du club et les observateurs du moins. Du côté du FC Barcelone, on envisage donc de le prêter la saison prochaine.

Konrad et le Barça cherchent une première expérience au haut niveau

Et selon les informations de Mundo Deportivo, en plus du Hertha Berlin, deux formations de Ligue 1 s'intéressent à lui : l'AS Monaco et l'OGC Nice. Le journal ajoute d'ailleurs que les Aiglons ont d'excellentes relations avec la direction barcelonaise. Les deux clubs du sud de la France sont intéressés par un prêt.

Il sera en revanche conditionné par la montée - ou non - de l'équipe B du leader de Liga en D2 lors des playoffs qui se disputeront cet été. En cas de promotion, Konrad de la Fuente, comme beaucoup d'autres jeunes prometteurs, serait gardé. Dans le cas contraire, il serait prêté pour évoluer à un niveau supérieur. Quant à l'Américain, son contrat expire en juin mais il aurait déjà prolongé pour trois saisons et deux saisons supplémentaires en option. S'il ne s'agirait que d'un prêt, les deux clubs de Ligue 1 seraient plutôt inspirés d'ajouter une option d'achat dans le deal au cas où le joueur explose en France, les finances du Barça étant par ailleurs loin d'être au beau fixe...