PSG-Newcastle : le gros tacle de Samir Nasri sur le pénalty

Ce mercredi matin, la presse anglaise crie au scandale après le pénalty accordé au PSG face à Newcastle. Un pénalty très généreux selon les médias britanniques, qui parlent de vol. Mais il n’y a pas qu’en Angleterre que ce fait de jeu fait couler de l’encre. En France, certains estiment que l’arbitre n’aurait pas dû accorder ce pénalty au club français. C’est le cas de Samir Nasri. Présent hier soir sur Canal+, l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City n’a pas mâché ses mots.

La suite après cette publicité

« Pour moi, il n’y a jamais penalty ! Le ballon touche le corps en premier et rebondit ensuite sur la main, même si la règle n’existe a priori plus. Et les règles, des fois, elles ne sont pas toutes bonnes. Je pense que c’est de la compensation pour tout ce qu’il s’est passé pendant le match. Pour moi, sur les deux mains, il n’y a pas penalty (…) Le penalty, je le vois sur l’action d’Achraf Hakimi». Le Marseillais a un avis tranché.