OM : les choix gagnants de Jorge Sampaoli

Il y a des entraîneurs qui peinent lorsque le sprint final est engagé. D'autres peinent encore plus lorsqu'ils doivent conjuguer résultats en championnat et en coupe d'Europe. Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille, trois jours après une victoire face au PAOK Salonique (2-1) en Ligue Europa Conference, avait une belle occasion de creuser l'écart sur le quatrième, Nice, battu à Lens dans l'après-midi.

Mais on le sait aussi, quand tout est trop beau, un petit grain de sel peut tout gâcher. Pour cette rencontre face au Montpellier HSC, Jorge Sampaoli donnait du temps de jeu à Steve Mandanda, relançait un Luan Peres suspendu en championnat et en coupe et tentait un coup en faisant jouer un Bamba Dieng pas franchement en verve lors de sa seconde période contre les Grecs.

Septième victoire de suite

Bien lui en a pris puisque le premier a fait un match sérieux, on n'a pas reconnu le second tant il a été sûr défensivement et le troisième a marqué un but après une offrande d'Amine Harit, lui qui n'avait pas non plus joué jeudi soir. En conférence de presse, un Sampaoli, qui avait décidément tout vu, a décidé d'expliquer qu'il avait besoin de faire des rotations.

« Oui, en effet, nous avons face à nous un match important jeudi et dimanche aussi, mercredi prochain aussi. C'est compliqué de jouer tous ces matches d'affilée, il faut faire tourner l'équipe, c'est un défi pour moi. Il faut vraiment être sur ces deux fronts », a expliqué El Pelado. L'Argentin peut dire ce qu'il veut, son équipe vient d'enchaîner une septième victoire de suite et semble avoir une voie royale pour la qualification en Ligue des Champions.