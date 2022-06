Real Madrid : Luka Modric prolonge

La suite après cette publicité

Un an de plus. Les fans du Real Madrid et Carlo Ancelotti vont pouvoir profiter de la magie et du talent de la vedette croate pendant une saison supplémentaire. Alors que son contrat expirait à la fin du mois de juin, l'ancien de Tottenham a prolongé son bail d'une saison, comme vient de le confirmer le champion de Liga et de la Ligue des Champions dans un communiqué officiel.

Cette saison, le milieu de terrain croate a encore été un des principaux artisans des bonnes performances de l'écurie madrilène, et tout indique qu'il continuera d'être un joueur majeur pour Carlo Ancelotti dès la reprise en août, et ce alors qu'il a déjà fêté ses 36 bougies.