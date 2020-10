France-Portugal : la réaction à chaud de Fernando Santos

Interrogé à l'issue de France-Portugal (0-0, 3e journée de Ligue des Nations), Fernando Santos a regretté la trop grande prudence des deux équipes ce dimanche soir au Stade de France.

«C'était un match très équilibré, entre deux équipes qui ont été trop prudentes, surtout offensivement. Il ne me semble pas que c'était un excès de respect, nous avions aussi des joueurs de qualité, mais le match a manqué de rythme. Il a manqué une dynamique plus agressive dans la recherche du but. Nous devions être organisés, mais nous attentions que notre créativité ressorte davantage. Les deux équipes ont été trop prudentes. À chaque fois que les deux équipes variaient leur jeu, il y avait pourtant danger», a glissé le sélectionneur lusitanien, relayé par A Bola.