Brahim Díaz va jouer pour le Maroc

Brahim Díaz (24 ans) fait un choix fort. Performant avec le Real Madrid cette saison en tant que joker de luxe et même en tant que titulaire, le milieu offensif s’avère être un joueur important au sein de l’effectif merengue. Avec ses huit buts et trois passes décisives en 30 matchs joués, l’Hispano-marocain a tapé dans l’œil de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc. Et le principal intérêt n’est pas insensible à cet intérêt.

En effet, AS souligne que Brahim Díaz aurait entamé les démarches administratives pour jouer avec le Maroc, alors qu’il compte déjà une sélection avec l’Espagne, mais en match amical. La FIFA autorise donc, via son règlement, le joueur à changer de nationalité sportive. Walid Regragui aurait convaincu l’ancien de l’AC Milan de porter le maillot des Lions de l’Atlas, alors qu’il était pressenti pour être dans la prochaine liste de la Roja dans quelques jours. À quatre mois de l’Euro, Brahim Díaz fait un choix fort pour la suite de sa carrière.