Les révélations folles de Jesé Rodriguez sur Mbappé

Jesé Rodriguez a été très impressionné par Kylian Mbappé. Les deux hommes se sont côtoyés lors de leurs passages respectifs au Paris Saint-Germain et l’Espagnol a fait des révélations qui devraient faire plaisir au nouvel attaquant du Real Madrid. «Ce n’était pas si différent de ce que je ressentais lorsque je m’entraînais avec Cristiano. Ils étaient tous les deux pareils, ils marquaient des buts à chaque séance d’entraînement. Ils ont tous deux des talents différents, mais je voyais déjà que Mbappé allait devenir une star», se souvient celui qui évolue désormais en Malaisie.

La suite après cette publicité

Même lorsqu’il était au PSG, l’international français (86 sélections, 48 buts) avait déjà des vues sur le Real Madrid, son club de cœur. «Il m’a demandé ce qu’était le Real Madrid en tant que club et je lui ai dit que c’était le meilleur club du monde et que s’il voulait gagner le Ballon d’Or, il devait signer à Madrid. Mais maintenant, nous verrons qui l’emportera entre Vinicius et lui », a révélé l’ailier de 31 ans au micro du youtubeur Mowlihawk.