L'incroyable sortie médiatique de CR7 met le feu à l'Europe, les plans de Xavi pour le mercato du Barça

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo détruit Manchester United

CR7 s'est complètement lâché sur sa situation compliquée à Manchester United. Il n’a pas fait de langue de bois. La star portugaise a notamment révélé n'avoir aucun respect pour Erik ten Hag, son entraîneur. «Il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi», a confié le buteur des Red Devils. Mais ce qu’il faut absolument retenir de cette interview, comme on peut le lire sur la Une de The Sun, c’est que pour lui United l’a trahi. «Est-ce qu'ils ont tenté de me virer ? Oui, pas seulement le coach, mais deux trois gars (en interne) ont tenté de me faire partir, a d'abord lâché l'ancien du Real Madrid. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison, mais aussi la saison dernière.» Ce sont ses mots. The Sun a délivré une seconde Une ce matin où l’on peut voir Ronaldo tirer la langue vers le mot “Fergie”. Ne vous inquiétez pas, Ferguson est la seule personne qui n’est pas critiquée. Pour le quintuple Ballon d’Or, le club n’a pas évolué depuis son départ tout simplement. Même Rooney, qui parle souvent de CR7 pendant ses conférences de presse en a pris pour son grade. Pour couronner le tout, et ce ce qui le plus choqué le journal régional The Manchester Evening News, Cristiano Ronaldo a également accusé son club et donc ses dirigeants de manquer d'empathie lorsque sa fille de trois mois a été hospitalisée en juillet et qu'il n'a pas pu revenir à la présaison à temps pour rester à son chevet. Ce matin, le journal portugais A Bola se montre très attristé par ses révélations. Comme l’a titré le journal, «Ronaldo a rompu un long silence pour ensuite exploser». Bien sûr, le timing de la publication de cette interview fait débat. Elle sort juste avant le Mondial, et les Portugais ne souhaitent pas que son conflit avec United le détourne de son objectif ultime au Qatar, gagner.

Le Barça se projette sur le mercato hivernal

Comme le rapporte Mundo Deportivo ce matin, Xavi va s’entretenir avec Mateu Alemany et Jordi Cruyff pour analyser quelles manœuvres ils vont pouvoir tenter lors du prochain mercato. La priorité pour l’instant est de recruter un arrière droit. Les principaux candidats voulu par le manager Blaugrana font la Une de Sport. On peut y voir Juan Foyth de Villarreal, Wilfried Singo du Torino, Diogo Dalot de Manchester United, Jeremie Frimpong du Bayern Leverkusen, et enfin, Benjamin Pavard du Bayern Münich. Pour l’instant, il n’y a aucun grand favori. Puis selon les quotidiens catalans, le Barça veut engager un nouveau milieu de terrain et un défenseur central, mais ce n'est pas urgent. Du côté des départs, Memphis Depay ne sera pas retenu par le club en janvier. Les Culés espèrent même qu’il fasse une grande Coupe du Monde pour que sa valeur augmente d’après Sport. Au milieu de terrain, Fulham et Aston Villa sont intéressés par Franck Kessié selon Mundo Deportivo. Les deux clubs anglais ne feront pas d’offres supérieures à 10 millions d’euros pour s’offrir l'Ivoirien.

La Juve revient en force

En Italie, on voit Moise Kean en première page de tous les journaux sportifs. Hier soir, avec la Juve, il a impressionné les journalistes du pays, à commencer par ceux du Corriere Dello Sport. Les Bianconeri ont écrasé la Lazio (3-0) à domicile, doublé de Kean et Milik a conclu le match d’une reprise du gauche. C’est «la résurrection de la Juventus», comme on peut le lire sur cette Une. C’est la 6ème victoire de suite du club turinois. Pour le journal Tuttosport, c’était «la loi de Moise» hier soir. Le buteur italien permet aux siens de grimper à la troisième place du classement. Les journalistes du quotidien sont très enthousiastes pour la Juve, ils estiment qu’ils ont débuté une «énorme remontada» au classement qui pourrait les emmener vers le titre en fin de saison en cas de faux pas de Naples. D’ailleurs, La Gazzetta Dello Sport ouvre son édition du jour sur la course au Scudetto. Le journal au papier rose lance un «avertissement» au Napoli qui n’a que 8 points d’avance sur l’AC Milan et 10 sur la Juve.