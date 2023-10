Benfica : la première mitigée du revenant Juan Bernat

La suite après cette publicité

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, Juan Bernat (30 ans) faisait partie des lofteurs dont le club de la capitale voulait se débarrasser. Comme souvent avec un indésirable payé à hauteur de 8 M€ par saison, Paris n’a pas eu d’autre option que de le prêter. Et comme avec Julian Draxler la saison dernière, c’est à Benfica que le latéral gauche espagnol a officiellement rebondi le 2 septembre dernier.

L’ancien pensionnaire du Bayern Munich n’a cependant pas pu débuter tout de suite avec sa nouvelle équipe. Blessé, Juan Bernat a dû patienter jusqu’à hier et le match de Ligue des Champions face à l’Inter pour disputer sa première rencontre officielle depuis le 27 mai (Strasbourg-PSG, 37e journée de Ligue 1). Pour sa première, Bernat a même eu l’honneur d’être titularisé par Roger Schmidt dans un 4-2-3-1. Un choix surprenant que l’Allemand a expliqué avant la rencontre.

Une erreur fatale à Benfica

« Juan Bernat et Jurásek reviennent de blessures. Bernat n’est évidemment pas encore prêt à jouer 90 minutes, mais nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui. Il a de l’expérience, de la qualité balle au pied et de l’intelligence technique. » Malheureusement pour lui et les Lisboètes, Benfica s’est incliné 1-0 en Italie. Interrogé par Eleven Sport, Bernat, qui est resté 80 minutes sur le terrain, n’est pas mécontent pour autant de sa performance. « J’ai été satisfait de ma performance. Quand je suis arrivé à Benfica, je n’étais pas en forme physiquement et la saison était déjà commencée. J’espère continuer à améliorer ma condition physique pour pouvoir être à 100 % et aider l’équipe. »

Mais qu’en ont pensé les médias lusitaniens ? Crédité d’un 5 (sur 10) dans les colonnes d’O Jogo, l’Espagnol a signé une prestation plutôt propre. Il a montré une certaine confiance dans ses passes et a apporté un peu d’expérience dans la défense lisboète. Record a été plus sévère en lui infligeant un 2 (sur 5). La raison ? L’activité du Batave Dumfries lui a posé problème. Mais surtout, la seule erreur du match de Bernat, une perte de balle, a provoqué le but vainqueur de l’Inter marqué par Marcus Thuram. Frustrant.