JT Foot Mercato : le Real Madrid sur tous les fronts

Le Real Madrid n’a pas froid aux yeux

La suite après cette publicité

La guerre est déclarée entre les deux mastodontes de la Liga ! Depuis quelques semaines maintenant, le Barça est dans le viseur de la justice espagnole dans le cadre de la fameuse affaire Negreira. Une affaire où les Catalans sont accusés d’avoir versé des millions d’euros durant plusieurs années à José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre membre et vice-président de la Commission technique des arbitres espagnols. D’autant que le Real s’est exprimé en expliquant qu’il allait se porter partie civile dans cette affaire, ce qui ne va pas arranger les relations entre les deux clubs ! Côté mercato, le Real Madrid a une préférence entre Kylian Mbappé et Erling Haaland ! Alors que Karim Benzema commence à avoir quelques pépins physiques à répétition, le club madrilène va devoir recruter un attaquant soit cet été, soit celui d’après. Évidemment, deux noms reviennent avec insistance Kylian Mbappé et Erling Haaland ! AS assure que le Real Madrid a un faible pour Kylian Mbappé, talentueux et surtout plus charismatique que le Norvégien. Ce dernier plaît aussi, lui qui est perçu comme un super buteur. Mais à choisir, c’est KM7 qui a leur préférence. Mais les Madrilènes ne se plieront pas en quatre pour le Français, qui devra faire des efforts si jamais il veut signer là-bas.

Les confidences d’Hazard

Eden Hazard a lâché ses vérités sur sa retraite internationale avec la Belgique ! « Il y a plusieurs facteurs. J’ai commencé à y réfléchir après l’Euro. À l’époque, j’avais beaucoup travaillé, je me suis blessé, je n’ai pas pu jouer contre l’Italie. Ça m’a mis un vrai coup au moral. Il y a plein de choses. Je suis ici à Madrid avec Toni Kroos qui a arrêté la sélection allemande il y a deux ans et qui me dit que quand les autres joueurs sont en sélection, lui peut profiter avec ses enfants. Et puis, le coach est parti, on avait une très bonne relation. Il y a aussi des jeunes qui poussent. Je me voyais mal ne pas jouer au Real Madrid puis arriver en sélection et jouer, alors que des jeunes méritent de jouer chez les Diables ».

À lire

Joan Laporta veut en découdre avec les ennemis du FC Barcelone !

6 joueurs parisiens à l’avenir incertain

Après l’élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich, la rengaine est la même tous les ans, le PSG va faire des choix forts, cette fois c’est promis ! Après deux mercatos ratés, le club de la capitale veut aller au bout de ses idées et n’hésitera pas à couper des têtes s’il le faut ! Ainsi, L’Équipe indique que plusieurs joueurs sont sur la sellette. Il s’agit de Carlos Soler, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Juan Bernat et Fabian Ruiz, qui est moins sur la sellette que les autres. Quatre des cinq sont des joueurs arrivés l’été dernier dont Vitinha et Mukiele sont épargnés. Ils n’ont pas totalement convaincu et certains ont même déçu. Sergio Ramos, lui, n’a aucune garantie que son contrat sera prolongé même si lui le souhaitait. Blessé jusqu’à la fin de la saison, Neymar, est lui aussi invité à s’en aller, mais n’aura pas l’occasion de redorer son blason.