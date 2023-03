Eden Hazard vide son sac

La suite après cette publicité

Eden Hazard se fait rare. Cette saison, on l’a peu vu sur les terrains avec le Real Madrid. En effet, il n’a été utilisé qu’à sept reprises par Carlo Ancelotti. Malgré tout, l’ancien joueur de Chelsea ne veut pas lâcher l’affaire et s’entraîne dur, lui qui veut aller au bout de son contrat qui prend fin en 2024 comme révélé sur notre site la semaine passée. Avec la Belgique, le natif de La Louvière a eu beaucoup plus de confiance de la part de Roberto Martinez durant la Coupe du Monde au Qatar. Hazard a disputé trois rencontres, dont deux en tant que titulaire. Mais il n’a pas pu empêcher l’élimination des Diables Rouges.

Après cela, le footballeur âgé de 31 ans a annoncé la fin de sa carrière internationale. Une décision qu’il avait prise depuis longtemps comme il l’a expliqué lors d’un entretien à la RTBF. Il a précisé qu’il avait fait ce choix bien avant la Coupe du Monde au Qatar. Puis, il a avoué être ému, lui qui a été soutenu par ses proches et ses coéquipiers en sélection. Il a ensuite évoqué les raisons qui ont motivé cette décision irrévocable à l’écouter.

Hazard pensait depuis longtemps à la retraite internationale

«Il y a plusieurs facteurs. J’ai commencé à y réfléchir après l’Euro. À l’époque, j’avais beaucoup travaillé, je me suis blessé, je n’ai pas pu jouer contre l’Italie. Ça m’a mis un vrai coup au moral. Il y a plein de choses. Je suis ici à Madrid avec Toni Kroos qui a arrêté la sélection allemande il y a deux ans et qui me dit que quand les autres joueurs sont en sélection, lui peut profiter avec ses enfants. Et puis, le coach est parti, on avait une très bonne relation. Il y a aussi des jeunes qui poussent. Je me voyais mal ne pas jouer au Real Madrid puis arriver en sélection et jouer, alors que des jeunes méritent de jouer chez les Diables (…) Je ne l’ai jamais dit mais le fait d’avoir moins joué ces dernières années avec mes deux meilleurs amis qui étaient Marouane Fellaini et Christian Benteke, ce n’était plus la même chose. J’étais super proche des deux. Je n’ai pas arrêté à cause de ça mais ils m’ont manqué.»

L’ancien joueur du LOSC est ensuite revenu sur le dernier Mondial et les nombreux problèmes de la sélection belge. Les médias ont parlé de grosses tensions au sein du vestiaire où les accrochages ont été nombreux. Mais ce n’est pas la vérité à écouter le Diable Rouge. «Sur tout ce qui a été dit à la Coupe du monde, il y a avait très peu de vrai. La relation avec les joueurs, avec les anciens, a toujours été exceptionnelle. Moi de ce que j’ai vu, il n’y avait pas de tensions. Personne ne s’est battu. C’était impossible qu’Eden se batte avec Jan. Parce que déjà on se respecte, on préfère se dire les choses. On a eu une discussion tous ensemble après le match contre le Maroc, qui était nécessaire.»

Le Belge évoque les problèmes en sélection

Malgré tout, Eden Hazard n’a pas tout apprécié au sein de l’équipe nationale au Qatar. «Moi, si j’avais pu choisir, je n’aurais pas fait cette réunion (après la défaite contre le Maroc, ndlr). Parce qu’en football, à chaque fois qu’on perd, il faut se réunir et discuter. Non ! On a fait un mauvais match, on le sait tous. Allons nous entraîner le lendemain avec l’envie de bien faire. Et comme je l’ai toujours dit, toujours fait, le terrain d’entraînement est le meilleur remède. On a fait un bon match contre la Croatie, malheureusement ce n’est pas passé, dommage pour nous.»

Il a ajouté : «on avait déjà eu des petites réunions mais une réunion comme ça, c’était la première fois. C’était par rapport au collectif, qu’il fallait être plus hargneux, plus ça. Personne n’était visé personnellement. On n’a pas dit à quelqu’un qu’il était nul. C’est une réunion comme il y en a plein dans les clubs, dans les sélections. Il y a des gens qui veulent plus parler que d’autres. Quand on est pro, on sait que ça peut arriver, surtout quand les attentes sont grandes. Quand tu joues pour une petite équipe, avec tout le respect que j’ai pour elles, quand tu perds, c’est un peu plus normal. Quand t’es dans une grande équipe, je le vois avec le Real, tu perds deux matches d’affilée, il y a un petit peu plus de tension. C’était pareil à Chelsea.»

Il a compris son déclassement

Il a parlé des problèmes sur le terrain par la suite. «Il y a plein de petites choses qui ont fait que ce n’est pas passé pour nous. Tu as le meilleur joueur, Romelu Lukaku, qui peut mettre des buts mais qui est blessé. Kevin De Bruyne qui est un peu moins bien, mais c’est comme ça. Et puis, contre la Croatie, ça s’est joué à rien. De Bruyne aurait pu mettre un but et donner deux passes décisives, tout le monde aurait dit qu’il avait fait un grand match. Cela se jouer sur des petites choses… qui étaient en notre défaveur. La prochaine génération va se servir de cette expérience, comme nous, on s’était servis de 2014 ou de 2016 qui, pour nous, étaient des échecs.»

Enfin, le joueur, qui a avoué qu’il aurait vu Thierry Henry diriger la Belgique, a indiqué qu’il était surpris d’avoir été titularisé. «On évoquait le nom de Leandro Trossard pour me remplacer, il faisait une bonne saison. Même moi je me suis demandé pourquoi je devais jouer alors que lui devait aller sur le banc. C’est normal que les gens pensent ça. Surtout après le match contre l’Egypte, où on ne fait pas un bon match, où je ne fais pas un bon match. Cristiano Ronaldo n’a pas joué les derniers matches du Mondial avec le Portugal, et pourtant c’est Cristiano avec le Portugal, c’est encore plus qu’Eden avec la Belgique. C’est le foot, il y a des jeunes qui poussent, qui veulent prendre la place. Quand j’ai commencé à 16 ans à Lille, j’ai pris la place de Michel Bastos ou d’un autre. Des joueurs qui étaient là, en place. C’est normal, c’est le foot.» La page est donc tournée pour Hazard.