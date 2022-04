Arkadiusz Milik envoie un message aux supporters de l'OM

Auteur de 16 buts en 34 matches de Ligue 1 sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik (28 ans) est un joueur très apprécié par les supporters du club phocéen. Malheureusement pour l’attaquant polonais, tout n’a pas été rose sur la Canebière. Entre les blessures et les choix de Jorge Sampaoli, l’ancien buteur du Napoli n’a pas toujours eu l’occasion d’exprimer pleinement son talent. Mais l’affection des inconditionnels de l’OM semble vraiment l’avoir marqué. Amoureux de Marseille, Milik a d’ailleurs tenu à leur envoyer un message dans un entretien accordé à Onze Mondial.

« L’Orange Vélodrome est un stade incroyable. Contre Paris, il y avait la plus belle atmosphère, un truc indescriptible, je n’avais jamais vu un stade comme ça de toute ma vie ! C’était quelque chose de fou. J’ai une très bonne relation avec les supporters marseillais. Je pense que la relation pourrait être meilleure si je parlais français, pour être plus proche d’eux. Il faut que je parle français. C’est une langue très difficile à apprendre pour moi, j’essaye, mais ce n’est vraiment pas simple ! Je sais que si je parlais la même langue, ça m’aiderait à être plus proche d’eux. Mais à la fin, ce qui va le plus m’aider, ce sont mes performances sur le terrain. Si je parle français mais que je joue comme une merde, ils ne vont jamais m’aimer (rires). Oui, j’ai un message pour les supporters marseillais : j’aimerais les remercier pour tout leur soutien envers moi lorsque j’étais blessé et lorsque je suis revenu. Je les remercie également de chanter mon nom lorsque je marque des buts, j’apprécie vraiment tout ça. » Les fans olympiens noteront ces remerciements.