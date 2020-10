France-Portugal : Paul Pogba n'a pas suffi

Il fallait remonter au 11 juin 2019, à Andorre, pour trouver trace de Paul Pogba au coup d'envoi d'un match de l'équipe de France. Sa titularisation contre le Portugal (0-0, 3e journée de Ligue des Nations) ce dimanche était donc forcément un évènement. Et au cœur d'une rencontre plutôt terne et cadenassée, le milieu de Manchester United a quelque peu surnagé.

Sans le citer précisément, Didier Deschamps a reconnu en fin de match que ce secteur de jeu lui avait donné satisfaction. «Je ne peux pas les dissocier d'Antoine Griezmann, mais ils ont tous les trois (Adrien Rabiot, N'Golo Kanté et donc Paul Pogba) été très performants dans la justesse technique, la complémentarité, avec un peu plus de maîtrise et disponibilité en 2e période. De ce côté-là, je suis très satisfait», a-t-il lâché au micro de M6.

Un leader technique et charismatique de retour

Son capitaine Hugo Lloris a été plus disert au sujet du Red Devil, franchement conquis par sa prestation. «Paul a été très présent, il voulait le ballon, on l’entendait, il a donné de la voix, en tant que leader. Il est bien dans ses jambes et dans sa tête, il va continuer à monter en puissance», a apprécié le portier des Bleus, toujours au micro de M6.

Rassurant physiquement, très présent techniquement, le natif de Lagny a réalisé une prestation plus qu'encourageante dans le jeu. Il a même tenté à plusieurs reprises de forcer la décision lui-même dans un match très fermé. À l'heure où Antoine Griezmann traverse une zone de turbulences, retrouver un Paul Pogba aussi intéressant est une très bonne nouvelle pour les Bleus.