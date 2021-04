Karim Benzema régale encore le Real Madrid, mais jusqu'à quand ?

La suite après cette publicité

« Benzema tout-puissant ». As n’y va pas de main morte ce jeudi pour revenir sur la prestation de Karim Benzema (33 ans) ce mercredi soir face à Cadiz (3-0, 31e journée de Liga). Auteur d’un doublé, ses 20e et 21e buts de la saison en championnat, l’attaquant merengue a aussi offert une passe décisive à Alvaro Odriozola, sa 7e offrande de l’exercice. Une nouveau match plein et un état de service qui en dit long : KB9 est devenu le troisième joueur du Real Madrid à dépasser la barre des 20 buts sur une saison de Liga au 21e siècle après Cristiano Ronaldo et Ronaldo.

Cette performance lui vaut évidemment un concert de louanges de l'autre côté des Pyrénées. «La Super Liga de Benzema», lâche Mundo Deportivo dans un jeu de mots en plein dans l'actualité tandis que, pour El Pais, l'international tricolore (81 sélections, 27 réalisations), qui a relancé le Real dans la course à la Liga (Marca) et s'est lui même replacé dans la lutte pour le titre de meilleur buteur du championnat, était comme dans «sa cour de récréation» en Andalousie. Mais les plus beaux compliments viennent évidemment de son entraîneur Zinedine Zidane.

Le souhait de Zidane

« Nous savons que Karim est important, très important. Pas seulement parce qu’il marque, mais aussi parce qu’il sait se positionner entre les lignes pour qu’on le trouve facilement. Et quand il ajoute à ça les buts, c’est parfait », a-t-il lancé au sortir de la rencontre avant de poursuivre en conférence de presse d'après-match. « Je suis ravi de ce qu’il réalise. Karim est un joueur important pour nous, pour notre jeu, pas seulement sur le plan des buts. Il fait jouer les autres. Nous profitons de lui et j’espère que le Real Madrid pourra profiter encore longtemps de ses qualités».

Des mots lourds de sens alors que quelques instants plus tard, le patron de la Casa Blanca Florentino Pérez, sur les ondes de la Cadena SER, lâchait cette petite phrase. «Je ne vais rien vous dire au sujet de la prolongation de Sergio Ramos. Nous essayons déjà de boucler cette saison. On parlera de la suivante ensuite, ça se trouve nous devrons vendre Benzema», a-t-il envoyé, volontairement alarmiste au regard de l'état des finances du club merengue et du fiasco de la Super League. Au regard du niveau du Français et de son importance pour ZZ, pas sûr toutefois qu'il accepte de s'en séparer si facilement...