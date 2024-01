Dossier Mbappé : les nouvelles révélations du clan Real Madrid

Depuis le 1er janvier 2024, Kylian Mbappé est libre de négocier avec qui il veut sur le papier. La star parisienne, dont l’avenir est évoqué tous les jours de l’année dans la presse, n’a pas prolongé au PSG et son contrat expire en juin 2024. Après le sacre du club parisien lors du Trophée des Champions, le Bondynois s’était présenté en zone mixte et avait évoqué son avenir. «Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. On va dire que c’est secondaire», avait ainsi lancé le principal intéressé.

Depuis ces déclarations, la presse espagnole s’enflamme et chacun donne son avis sur le feuilleton Kylian Mbappé qui dure depuis trop longtemps pour certains. Mais il faut avouer qu’on n’a jamais été aussi proche d’un dénouement concernant ce dossier. Surtout que selon les informations de la presse espagnole, confirmées par l’Équipe, le Real Madrid a fixé une deadline au clan Mbappé. Les Merengues veulent être fixés à la mi-janvier sur l’avenir du Français pour préparer au mieux la saison prochaine. L’idée est donc de ne pas tarder pour bloquer toutes les parties. Mais ce n’est pas tout, de son côté El Chiringuito donne d’autres informations croustillantes.

Le présentateur phare de l’émission Josep Pedrerol, très proche du pouvoir madrilène et de Florentino Pérez, a balancé des informations sur ce dossier. Selon lui, «le coeur de Kylian Mbappé lui dit que son bonheur se trouve à Madrid la saison prochaine». L’international tricolore estime donc que son avenir s’écrit du côté de l’Espagne. Mais selon les informations du présentateur espagnol, l’offre XXL du Real Madrid proposé il y a deux ans a expiré et la prime à la signature de plus de 100 millions d’euros que devait recevoir Mbappé n’existe plus. «Si Mbappé signe au Real Madrid, il ne sera pas le joueur qui gagne le plus dans le vestiaire, il ne gagnera pas plus que Bellingham», ajoute Pedrerol avant de poursuivre.

«Madrid a été surpris par les propos de Kylian Mbappé. Avec Bellingham et Endrick, le club a moins besoin de lui. Si Kylian Mbappé signe, Florentino Perez aura un énorme mérite. Mais si Mbappé espère gagner encore beaucoup d’argent, le Real Madrid n’est pas le bon club pour lui. Le club, lors des négociations, lui donne l’exemple de David Beckham et l’argent qu’il a gagné après son passage au Real Madrid. Car Madrid gère son écosystème avant la valeur du football.» Le message est donc passé. Surtout quand on connaît la manière de fonctionner de la direction madrilène, qui n’hésite pas à utiliser la presse comme relais pour faire passer des messages.