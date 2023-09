PSG - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

L’heure du choc ! Pour refermer la 6e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille, dimanche soir (20h45) au Parc des Princes. Deux formations sur une dynamique bien différente, tout du moins sur le plan extrasportif. Si le club de la capitale veut enchaîner après sa victoire contre le Borussia Dortmund en milieu de semaine et ainsi définitivement oublier son premier revers de la saison contre l’OGC Nice, le week-end dernier, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome vont, quant à eux, clôturer une semaine sous haute tension.

Entre tensions avec les groupes de supporters, départ précipité de l’entraîneur Marcelino et mise en retrait du président Pablo Longoria, qui a finalement décidé de rester à son poste, le rival olympien est, en effet, plongé dans une énorme tourmente institutionnelle. Au pied du podium avec neuf unités, les hommes de Pancho Abardonado, nommé intérimaire, auront malgré tout à coeur de frapper un grand coup à Paris, qui plus est après avoir décroché un nul inespéré sur le terrain de l’Ajax Amsterdam (3-3), jeudi pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

À lire

OM : Macron apporte son soutien à Longoria

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Marseille 9 5 3 2 3 0 7 4 6 PSG 8 5 4 2 2 1 10 6

Le PSG avec Ramos, l’OM avec Aubameyang !

Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait toujours être privé de Nuno Mendes, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe. Dès lors, l’ancien sélectionneur de la Roja pourrait opter pour un 4-3-3 et reconduire quasiment le même effectif que celui sorti vainqueur de son duel face aux Marsupiaux. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma serait alors protégé par Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Au milieu, le jeune Warren Zaïre-Emery devrait une nouvelle fois débuter aux côtés de Manuel Ugarte et Vitinha. Enfin, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont pressentis pour entourer Gonçalo Ramos, préféré à Randal Kolo Muani.

La suite après cette publicité

De son côté, Pancho Abardonado devra, lui, faire sans Ismaïla Sarr, touché aux ischios, et pourrait décider d’aligner un 5-3-2 où Pau Lopez débuterait dans les cages phocéennes. En défense, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Renan Lodi sont annoncés titulaires. Dans l’entrejeu, Valentin Rongier et Jordan Veretout devraient accompagner Azzedine Ounahi. Pour le secteur offensif, le technicien marseillais devrait faire confiance à Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha.