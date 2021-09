AC Milan : Zlatan Ibrahimovic trop juste pour l'Atlético de Madrid

Buteur avec l'AC Milan pour son grand retour à la compétition face à la Lazio (2-0), Zlatan Ibrahimovic n'a finalement disputé qu'une trentaine de minutes de jeu cette saison. Toujours gêné par une douleur au tendon d'Achille et une blessure au genou, l'attaquant milanais qui prendra 40 ans le 3 octobre prochain ne devrait pas être rétabli pour le match de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, ce mardi à 21 heures. Une mauvaise nouvelle pour les Rossoneri, confirmée par l'entraîneur Stefano Pioli, ce lundi, à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match.

En effet, si Simon Kjaer (cuisse) et Alessandro Florenzi (genou) pourraient effectuer leur retour, le coach rossonero a indiqué que «pour les autres blessés, c'est plus difficile [et il] pense plus probable qu'ils reviennent après la trêve internationale d'octobre». Opéré du genou en juin dernier et absent du dernier Euro, le géant Suédois devrait donc par ailleurs manquer la rencontre prévue contre la Fiorentina dimanche prochain. En revanche, Olivier Giroud vient lui de reprendre l'entrainement après avoir été en quarantaine pour cause de coronavirus et pourrait donc être aligné, demain, à la pointe de l'attaque milanaise : «perdre deux semaines d'entraînement, ça compte. Les 45 minutes contre la Spezia ont été utiles, ses conditions vont s'améliorer lors des prochains matches», a précise Pioli au sujet du Français.