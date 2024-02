Kepa va devoir trouver un nouveau club

Il ne s’en cache pas, Kepa Arrizabalaga (29 ans) aimerait rester au Real Madrid à l’issue de la saison. Le statut du gardien espagnol a pourtant changé ces dernières semaines. Prêté cet été par Chelsea pour pallier l’absence de Thibaut Courtois, Kepa était arrivé avec un rôle de titulaire. Mais depuis un mois, après des prestations plus que moyennes, Andryi Lunin (25 ans) lui a pris sa place dans les buts madrilènes. Son sort au Real semble scellé, il devra quitter la capitale espagnole à la fin de son prêt. Selon AS, l’international espagnol devrait revenir à Chelsea, avant un nouveau départ.

Le quotidien espagnol annonce que les Blues demanderont entre 15 et 17 millions pour transférer leur gardien, eux qui font désormais confiance à un autre Espagnol arrivé cet été, Robert Sanchez. Les prochaines semaines seront mouvementées pour Kepa, en quête d’un nouveau club. Sur le terrain, ça sera plus calme. Le gardien n’a plus joué depuis un mois et ne devrait pas rejouer d’ici peu.