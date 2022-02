Sénégal : Sadio Mané a désormais un stade à son nom

Le Sénégal de Sadio Mané vient de remporter la CAN pour la première fois de l'histoire de la sélection, et ce aux dépens de l'Egypte. Après avoir déjà reçu différents honneurs et distinctions de la part de l'Etat, l'attaquant de Liverpool est cette fois honoré par le ministre de la Culture et maire de la ville de Sédhiou, région dont il est originaire. Actuellement en construction, le nouveau stade municipal de la ville sera nommé en l'honneur du meilleur joueur de la CAN 2021.

«Sadio Mané a honoré le Sénégal, la région de Sédhiou et toute la Casamance. Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au Stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de tous les dignes fils de la région, envers un homme qui fait connaître à l’humanité toute entière, Bambali et son chef-lieu de région, Sédhiou. Sadio Mané mérite amplement ce cadeau» a déclaré le maire au média Sport News Africa. Un bel hommage pour le joueur de Liverpool, considéré comme le meilleur footballeur sénégalais de l'histoire.