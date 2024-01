PSG : un quatrième suspect interpellé après le home-jacking d’Alexandre Letellier

Après l’interpellation sur place de trois suspects, une quatrième personne a été mise en examen dans le cadre de l’enquête sur le violent cambriolage d’Alexandre Letellier, troisième gardien du Paris Saint-Germain. Selon les dernières informations de BFMTV, un homme de 21 ans, Eric M., a en effet été extrait de sa cellule de prison de Fleury-Mérogis (Essonne), ce mardi 2 janvier, et placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Versailles (Yvelines).

Le suspect interpellé a ensuite été présenté à un juge d’instruction, ce mercredi 3 janvier, avant d’être mis en examen des chefs de "séquestration et extorsion en bande organisée" et "association de malfaiteurs". Pour rappel, le gardien parisien, sa femme et leurs deux enfants, âgés de 2 et 6 ans, avaient été séquestrés par quatre inconnus qui étaient parvenus à pénétrer chez eux en pleine nuit avant de dérober plusieurs bijoux et de l’argent liquide.