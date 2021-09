Juve-Chelsea : Leonardo Bonucci révèle comment défendre sur Romelu Lukaku

La Juventus Turin reçoit Chelsea ce mercredi. Les Blues devront faire sans N’Golo Kanté, testé positif au Covid-19, mais pourront compter sur Romelu Lukaku, déjà auteur de quatre buts en sept apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Dans un entretien accordé à The Athletic, Leonardo Bonucci a évoqué l’attaquant belge et la meilleure manière défendre sur lui : « dans la surface, il est excellent dans le jeu d'homme à homme, vous devez donc être sur le devant de la scène, essayer de lire le jeu et jouer dur. Si vous le laissez prendre une position et qu'il vous devance, vous ne serez pas en mesure de sortir et d'anticiper ce qui va arriver », a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

L’Italien a bien connu Lukaku, qui a évolué deux ans à l’Inter Milan, avec qui il a remporté la Serie A la saison passée. Pour lui, il « a prouvé qu'il était un attaquant complet. Il peut gagner des matchs à lui tout seul. Quand on se retrouve face à lui, il faut être attentif pendant 100 minutes par match. Malheureusement pour nous, défenseurs, nous ne pouvons pas désengager notre cerveau, même pour 10 secondes, car ces 10 secondes peuvent être fatales. Vous ne devez jamais engager Lukaku dans une bataille physique ou jouer à touche-touche. Au lieu de cela, soyez prêt à le lâcher car lorsque son équipe a le ballon, il va essayer de courir derrière. »

Avec Winamax, nous vous offrons 10€ en cash en plus du bonus de bienvenue avec le code FMWINA. Misez 100€ pour tenter de remporter 380€ avec la victoire de la Juventus et 220€ avec celle de Chelsea. Créez votre compte Winamax aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.