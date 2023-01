Argentine : Lionel Scaloni et le retour de Messi avec l’Albiceleste

La suite après cette publicité

Discret depuis le titre de champion du monde avec l’Argentine, le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, a accordé une interview à la radio espagnole la Cadena COPE. Le stratège de 44 ans est bien évidemment revenu sur le parcours de ses hommes pendant le Mondial au Qatar, mais a également évoqué le retour de Lionel Messi avec la sélection, après son break de quelques mois.

« La première chose qu’Aimar et moi avons faite lorsque nous avons été nommés à la tête de l’équipe nationale a été de passer un appel vidéo avec Messi. Il nous a dit qu’il trouvait ça génial et la première chose que nous lui avons dit, c’est : "nous t’attendons. Reviens". Et c’est ainsi qu’il est revenu après 7-8 mois et a trouvé un groupe incroyable ». Concernant son avenir, Scaloni n’a pas exclu d’entraîner la Roja dans le futur. « Pourquoi pas, l’Espagne m’a beaucoup apporté et c’est ma deuxième maison. Ils me traitent incroyablement bien et j’ai le sentiment de faire partie de ce pays. Même si je pense que l’Espagne a raison d’avoir un entraîneur espagnol ». Après le départ de Luis Enrique, Luis de la Fuente a pris la relève de la sélection espagnole en décembre dernier.

