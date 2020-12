Le tirage au sort complet des éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Sacrée championne du monde le 15 juillet 2018, l'équipe de France savait qu'elle allait devoir remettre son titre à un moment donné. En vue de la Coupe du monde 2022 qui se tiendra au Qatar, avait lieu en ce lundi 7 décembre 2020 à 18h le tirage au sort des éliminatoires pour le Mondial dans la zone Europe. À Zurich, les 55 sélections, qui font partie de l'UEFA, savent désormais à quelle sauce elles vont être mangées. Les équipes ont été réparties dans cinq poules de six et cinq poules de cinq et s'affronteront sous la forme d'un championnat aller-retour. Les dix vainqueurs de groupes iront à la Coupe du monde et les dix équipes qui termineront deuxièmes obtiendront le statut de barragiste avec les deux meilleures équipes de la Ligue des Nations 2020/2021 qui ne se sont pas qualifiées. Ces éliminatoires se dérouleront de mars à novembre 2021.

Placée dans le chapeau 1, la France a été protégée au même titre que la Belgique, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Croatie, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas qui composent le chapeau 1. Pour autant, cela ne voulait pas dire tirage facile puisque des équipes comme la Suisse, la Pologne, la Suède, l'Ukraine ou bien la Turquie qui figurent dans le chapeau 2 peuvent faire mal aux Bleus. Dans le chapeau 3 pareil, on retrouvait certains épouvantails comme la Russie, la Hongrie, la Norvège ou encore l'Islande. Enfin, affronter la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro ou encore la Macédoine du Nord dans le chapeau 4 sera sûrement plus compliqué que de croiser le fer avec le Luxembourg ou la Biélorussie.

Des anciennes connaissances pour les Bleus

Les anciens internationaux néerlandais et italiens Rafael Van der Vaart et Daniele De Rossi ont donc tiré les boules. La France est tombée dans le groupe D qui regroupe cinq équipes et a eu un tirage à sa portée mais assez costaud. Les Bleus joueront l'Ukraine, qu'ils avaient battu 7-1 en octobre dernier. Toutefois, ce ne sera pas la même équipe qui était alors victime de nombreux cas de Covid-19. La sélection d'Andriy Shevchenko n'a pas participé à la Coupe du monde depuis 2006. Le deuxième adversaire de la France sera la Finlande. Une équipe rencontrée récemment aussi puisque la sélection nordique s'était imposée 2-0 en novembre dernier. Les coéquipiers de Glen Kamara essayeront d'obtenir la première qualification de leur histoire dans cette compétition.

Troisième adversaire des Bleus, la Bosnie-Herzégovine n'a plus affronté la France depuis neuf ans et un match de qualification pour l'Euro 2012. La sélection, qui sera portée par Edin Dzeko et Miralem Pjanic, essayera de se qualifier comme en 2014. Enfin, le Kazakhstan complète ce groupe. Jamais qualifiée, cette petite équipe retrouvera pour la toute première fois la France. Dans les autres groupes, on notera que l'Espagne devra faire face à la Suède, l'Italie à la Suisse, l'Angleterre à la Pologne et à la Hongrie ou encore la Croatie. L'Allemagne se retrouve dans un groupe abordable avec la Roumanie et l'Islande tout comme le Portugal avec la Serbie et l'Irlande. Enfin, les Pays-Bas sont les moins bien lotis puisqu'ils affronteront la Turquie et la Norvège.

Les différents chapeaux :

Chapeau 1 : Belgique, France, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Danemark, Allemagne et Pays-Bas

Chapeau 2 : Suisse, Pays de Galles, Pologne, Suède, Autriche, Ukraine, Serbie, Turquie, Slovaquie et Roumanie

Chapeau 3 : Russie, Hongrie, République d'Irlande, République tchèque, Norvège, Irlande du Nord, Islande, Écosse, Grèce et Finlande

Chapeau 4 : Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie, Bulgarie, Israël, Biélorussie, Géorgie et Luxembourg

Chapeau 5 : Arménie, Chypre, Iles Féroé, Azerbaïdjan, Estonie, Kosovo, Kazakhstan, Lituanie, Lettonie et Andorre

Chapeau 6 : Malte, Moldavie, Liechtenstein, Gibraltar et Saint-Marin

Les 10 groupes de qualification

Groupe A :

Portugal

Serbie

Irlande

Luxembourg

Azerbaïdjan

Groupe B :

Espagne

Suède

Grèce

Géorgie

Kosovo

Groupe C :

Italie

Suisse

Irlande du Nord

Bulgarie

Lituanie

Groupe D :

France

Ukraine

Finlande

Bosnie-Herzégovine

Kazakhstan

Groupe E :

Belgique

Pays de Galles

République Tchèque

Biélorussie

Estonie

Groupe F :

Danemark

Autriche

Écosse

Israël

Îles Féroé

Moldavie

Groupe G :

Pays-Bas

Turquie

Norvège

Monténégro

Lettonie

Gibraltar

Groupe H :

Croatie

Slovaquie

Russie

Slovénie

Chypre

Malte

Groupe I :

Angleterre

Pologne

Hongrie

Albanie

Andorre

Saint-Marin

Groupe J :