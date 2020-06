Des clubs de Ligue 1 tentent le coup pour Ezequiel Barco

La suite après cette publicité

A 21 ans, Ezequiel Barco est considéré comme l'un des grands espoirs du football argentin. Le milieu offensif, qui évolue à Atlanta United en Major League Soccer depuis 2018 (10 buts et 7 passes décisives en 43 apparitions), nourrit l'ambition de venir jouer en Europe pour poursuivre sa progression. L'international U20 albiceleste l'a d'ailleurs reconnu lui-même au micro de TNT Sports il y a quelques jours, avouant un faible pour l'Angleterre.

«Mon championnat préféré, c'est la Premier League, elle me fascine», a expliqué l'intéressé, petit gabarit (1m67) et sacré dribbleur. Quelques instants plus tard, le jeune homme a toutefois reconnu que les écuries européennes qui l'avaient pour l'instant contacté venaient plutôt du sud du Vieux Continent. «Je sais que la Fiorentina a contacté mon représentant. Des clubs français aussi... (...) Avec la pandémie, je ne sais pas ce qui va se passer», a-t-il révélé, sans en dire davantage.

Atlanta n'est au courant de rien

En Italie, les bruits de couloirs laissent penser que l'Olympique Lyonnais figurerait parmi les clubs en question. Aucune confirmation à ce jour, mais une prise de position. De sa franchise américaine, Atlanta. Au cours d'une conférence téléphonique, le président Darren Eales a fait le point. «La réalité, comme vous le savez, c'est qu'Ezequiel est un joueur de qualité. Il a encore plusieurs années de contrat avec Atlanta United et aucun club n'est venu nous solliciter pour le moment à son sujet», a confié le patron de la formation américaine.

Une manière de dire aussi qu'il ne fera aucun cadeau. Pour rappel, Atlanta a vendu Miguel Almiron à Newcastle en janvier 2019 pour plus de 25 M€. Recruté pour 15 M$ en janvier 2018, Ezequiel Barco, sous contrat jusqu'en décembre 2022, est considéré comme la plus grosse valeur marchande de l'effectif et son club formateur, Independiente, a droit à 10% d'une future vente. Les clubs intéressés, en Ligue 1 et ailleurs, sont prévenus.