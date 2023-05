Auxerre : Kays Ruiz déjà sur le départ ?

Les déboires de Kays Ruiz continuent. Après avoir quitté le Paris Saint-Germain en 2021 pour revenir au FC Barcelone, le jeune milieu de terrain de 20 ans s’était fait virer par le club blaugrana. Heureusement pour lui, l’AJ Auxerre lui avait offert la possibilité de rebondir en France. Le 28 juin dernier, l’ex-Blaugrana signait un contrat de trois ans avec la formation bourguignonne.

Dix mois plus tard, l’aventure auxerroise pourrait déjà s’arrêter pour Kays Ruiz. Le joueur n’a joué qu’un seul match de Ligue 1 avec l’AJA (le 31 août 2022 contre l’OL) et plus rien. Selon nos informations, les dirigeants auxerrois seraient logiquement déçus du recrutement du joueur et envisageraient de mettre un terme à leur collaboration. Affaire à suivre.

