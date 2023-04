Manchester City - Liverpool : les compositions officielles

Ce n’est plus le sommet de la course au titre, mais ça reste une superbe affiche de Premier League. Manchester City, 2e à 8 points d’Arsenal (avec un match en moins), reçoit Liverpool, 6e à 7 longueurs de Tottenham et du Top 4 qualificatif pour la C1 (avec deux matches en moins). Pour le coup d’envoi à 13h30 à l’Etihad Stadium, ce choc débutera sans quelques têtes d’affiche : Haaland et Foden côté Citizens, Thiago Alcantara et Luis Diaz côté Reds.

Pour ce match, Guardiola aligne Alvarez en pointe en l’absence d’Haaland, forfait. Mahrez et Grealish l’entourent. De Bruyne, Gundogan et Rodrigo forment le milieu de terrain devant la charnière Akanji-Dias. Aké est côté gauche, Stones côté droit. Côté Reds, Klopp aligne un milieu de terrain composé de Fabinho, Henderson et Elliott. Nunez débute sur le banc, Jota lui est préféré côté gauche, associé à Gakpo en pointe et Salah côté droit. Van Dijk et Konaté forment la charnière, entourés d’Alexander-Arnold et Robertson.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Stones, Akanji, Dias, Aké - Gundogan (cap.), Rodrigo, De Bruyne - Mahrez, Alvarez, Grealish

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson (cap.), Fabinho, Elliott - Salah, Gakpo, Jota