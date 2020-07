OL : pas de recrues avant la fin de la LdC

Que nous prépare l'OL pour ce mercato ? Si certaines pistes ont commencé à sortir, alors qu'on sait que les Lyonnais veulent un défenseur central et que l'achat définitif de Karl Toko-Ekambi a été acté, il va encore falloir attendre un moment pour avoir une réponse à cette question. Interrogé par Europe 1, Rudi Garcia a fait savoir qu'il n'y aura pas de mouvements pour l'instant.

« Il y a deux phases : plus rien ne bougera avant les deux matches, la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et le huitième retour de Ligue des champions contre la Juventus. L’effectif sera celui qui est à notre disposition en ce moment, en sachant qu’on a perdu deux joueurs importants : Lucas Tousart, parti au Herta Berlin, et Martin Terrier, parti à Rennes. On verra après ces deux fins de compétition. Il sera alors temps de réajuster car les choses sont claires, nous avons des besoins », a lancé l'entraîneur rhodanien. Voilà qui est clair !