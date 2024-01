OM : le groupe convoqué pour le choc face à l’AS Monaco

Dans le cadre de la 19e journée, l’Olympique de Marseille s’apprête à défier l’AS Monaco à l’Orange Vélodrome. Un rendez-vous primordial pour les deux formations. Affaibli par les blessures et les absences des internationaux à la CAN 2023, le club phocéen, septième du classement, devra ainsi relever la tête après un match nul (1-1) laborieux en Ligue 1 face au RC Strasbourg puis une élimination en Coupe de France à Rennes. Pour ce faire, les Olympiens viennent de communiquer le groupe convoqué par Gennaro Gattuso.

La suite après cette publicité

Privé d’Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu et Faris Moumbagna, Valentin Rongier, Michael Murillo, Bilal Nadir ou encore Samuel Gigot (suspendu), le technicien italien pourra en revanche s’appuyer sur Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha. Geoffrey Kondogbia est également bien présent. A noter les nombreux jeunes appelés pour pallier les différentes absences et la présence du défenseur Stéphane Sparagna. La nouvelle recrue, Quentin Merlin, attendra également avant de faire ses débuts.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 90€ offerts et 10€ sans dépôt avec le code FM10 pour parier sur la rencontre OM-ASM et tenter de gagner jusqu’à 850€ avec une victoire 1-0 de l’OM.