OM : le chant du cygne d'Arek Milik

La saison d'Arek Milik a été très loin d'être simple. Alors, il a inscrit beaucoup de buts (20 toutes compétitions confondues), mais il a été surtout au coeur de certains débats. D'abord sur son apport réel, mais aussi sur le fait que Jorge Sampaoli ne lui faisait que moyennement confiance et que par conséquent sa gestion était discutée.

Mais ce samedi soir, dans un match importantissime pour l'avenir de l'Olympique de Marseille contre Strasbourg, il était bel et bien titulaire. L'attaquant polonais pourra toujours rétorquer qu'il est très peu recherché par ses coéqiupiers, ses détracteurs diront, à raison bien souvent, qu'il parait vraiment emprunté à chaque prise de balle.

La dernière aussi de Milik ?

Lors de cette dernière soirée de Ligue 1, le natif de Tychy n'aura pas trouvé la faille, mais il aura été précieux. En première période surtout dans ses remises et ses appels et en seconde, prépondérant sur deux des trois buts inscrits dans ces dernières quarante cinq minutes. D'abord en laissant passer une passe d'Harit pour qu'Ünder termine de près puis en donnant le cuir à Gerson pour que le Brésilien s'offre un doublé.

Alors, vous l'aurez compris, si on dit chant du cygne, c'est qu'il est peu probable de le voir à l'OM la saison prochaine tant sa position et celle de son coach, Jorge Sampaoli, semblent éloignées. Pourtant, en le voyant crier et fêter la qualification des siens pour la prochaine Ligue des Champions, on aurait presque un petit doute. Mais seulement un petit...