Le PSG et le Stade Rennais sont en train de finaliser le transfert d'Arnaud Kalimuendo !

Jeune Titi parisien âgé d’à peine 20 ans, Arnaud Kalimuendo espérait peut-être avoir sa chance au sein de l’équipe première des Rouge et Bleu. Après deux ans passés en prêt du côté de Lens, le natif de Suresnes était revenu à Paris avec confiance (19 buts inscrits en 60 matches de Ligue 1 avec les Sang et Or).

Mais la réalité du mercato parisien l’a rapidement poussé à envisager un départ. Paris doit se mettre à l’abri de toute sanction du fair-play financier et comme les champions de France peinent à refourguer leurs très chers indésirables tels que Mauro Icardi ou Ander Herrera, vendre leurs meilleurs espoirs est souvent la solution choisie.

Paris va récupérer 25 M€

Annoncé à Leeds, Kalimuendo va finalement rebondir en Bretagne. L’Équipe révèle en effet que le PSG et Rennes sont en passe de finaliser le transfert du jeune attaquant. L’opération devrait rapporter 25 M€ (bonus compris) au club de la capitale, soit le montant que réclamaient les Parisiens.

Ce n’est pas tout puisque le PSG aurait réussi à inclure un pourcentage sur une future revente. Sur le papier, Paris va récupérer un bon chèque, mais risque à nouveau de voir l'un de ses Titis éclore sous d'autre cieux, en raison notamment de ses lofteurs indécrottables. De son côté, Rennes va s’offrir un excellent espoir de la Ligue 1 pour son attaque.