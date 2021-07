PSG : Sergio Ramos ne célébrera pas face au Real Madrid

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos (35 ans) a fait l'objet d'une conférence de presse pour les médias ibériques comme AS. Le défenseur central international espagnol a répondu sur de nombreux sujets dont le cas Kylian Mbappé. Parti du Real Madrid où il a évolué pendant 16 ans, Sergio Ramos garde toujours beaucoup de respect pour les Merengues.

Si jamais la possibilité d'affronter le Real Madrid avec le PSG arrive, il sait quel comportement il aura. En cas de but ou de victoire, il aura une réaction sobre : «je ne célébrerais jamais un but contre Madrid. C'est avant tout ma famille et c'est dans mon cœur. Ils méritent ce respect. Je ne vais pas célébrer un but ni une victoire.»