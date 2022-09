Ronald Araujo va consulter le Barça pour sa blessure

Blessé dès le début de la rencontre (5e) amicale de l'Uruguay, son pays, face à l'Iran en amical (défaite 1-0), Ronald Araujo écoutera l'avis des médecins comme le rapporte Sport. Ne voulant pas se faire opérer au départ, le défenseur uruguayen du Barça de 23 ans doit voir son entraîneur Xavi, le staff technique et médical aujourd'hui afin de prendre la meilleure décision possible et éviter une rechute par la suite.

On rappelle qu'il souffre d'une avulsion du tendon de l'adducteur de la cuisse droite et Araujo a la Coupe du monde en ligne de mire. Lui qui devrait manquer plus d'un mois de compétition au minimum, sa présence est forcément incertaine pour le mondial.