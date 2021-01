Chelsea : la première déclaration de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

C'est officiel depuis quelques minutes maintenant et Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur de Chelsea. Le technicien allemand n'a pas eu vraiment le temps de se retourner puisqu'il avait été démis de ses fonctions au Paris Saint-Germain le 24 décembre dernier, soit un peu plus d'un mois. Pour autant, il semble déjà ravi de retrouver les bancs et encore plus celui de Chelsea puisqu'il va découvrir la Premier League pour la première fois de sa carrière.

« Je tiens à remercier le Chelsea FC pour sa confiance en moi et en mon équipe. Nous avons le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l'héritage qu'il a laissé à Chelsea. En même temps, j'ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer au championnat le plus excitant du monde dans ce sport qu'est le football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea, c'est incroyable », s'est-il extasié sur le site du club londonien.