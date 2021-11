PSG : Habib Beye comprend l'agacement de Neymar

Auteur d'une très bonne prestation lors de la victoire face aux Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique (3-2), illustrée par un doublé en première période, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Neymar semble se reprendre après une entame de saison compliquée. Et pour l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille Habib Beye, aujourd'hui consultant Canal + et entraîneur principal du Red Star, l'international brésilien (115 sélections, 70 buts) devrait être mieux servi par ses coéquipiers, pour lui éviter notamment de venir chercher les ballons plus bas sur le terrain.

«Je trouve qu’il monte en puissance. Toute la problématique de Neymar, c’est lorsqu’il n’a pas de milieux de terrain qui viennent lui amener le ballon dans les trente derniers mètres. On l’a encore beaucoup vu discuter avec ses milieux de terrain. Il y a une citation qui dit : «Les défenseurs vont chercher l’eau, les milieux de terrain l’apportent et les attaquants la boivent». La réalité, c’est que s’il doit être celui qui porte l’eau et celui qui la boit, c’est un problème. Quand on le trouve dans les trente derniers mètres, c’est un joueur exceptionnel qui peut faire changer le cours d’un match à lui tout seul. On l’a trop vu redescendre à Leipzig. Je pense qu’il y a de l’agacement quand il doit décrocher, parce qu’il sait qu’il n’est pas à l’arrivée des actions. Je pense qu’il a parlé à ses milieux pour leur dire de prendre plus leurs responsabilités pour lui amener le ballon», a-t-il affirmé au micro de Canal +.