Séville FC - Borussia Dortmund : les compositions officielles

Dortmund se déplace à Séville dans le cadre de la 3e journée de Ligue des champions. Les joueurs d’Edin Terzic sont actuellement 2e de cette poule G, l’objectif étant de l’emporter ce soir et de poser une première option sur la qualification en 8e de finale. Chez les Andalous, c’est avant tout de la confiance qui est recherchée, Séville est dernier du groupe avec un seul point et zéro but marqué. La victoire est donc impérative ce soir pour le club espagnol face au BVB. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Julen Lopetegui s’appuie sur un onze d’expérience disposé en 4-3-3. L'inépuisable Jesus Navas portera le brassard de capitaine, En-Nesyri sera accompagné par Suso et Isco en attaque. Chez les visiteurs, le jeune trio Brandt-Moukoko-Adeyemi aura pour charge d'animer le front de l'attaque allemande. Au milieu de terrain, on retrouve le capitaine Bellingham avec Ozcan et Can devant une défense à 4.

Les compositions d'équipes :

Séville FC : Bounou - Alex Telles, Kike Salas, Carmona, Jesus Navas (c) - Jordan, Gudelj, Rakitic - Suso, En-Nesyri, Isco.

Borussia Dortmund : Meyer - Guerreiro, Schlotterbeck, Süle, Meunier - Can, Bellingham (c), Ozcan - Brandt, Moukoko, Adeyemi.

